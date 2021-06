Mourinho e il pallino Skriniar: “La cifra per cui l’Inter è disposta a trattare”

Lo voleva al Tottenham, è stato accostato anche alla Roma: i nerazzurri fissano il prezzo

Lo voleva al Tottenham, lo vorrebbe ora alla Roma. José Mourinho è un grandissimo estimatore di Milan Skriniar, difensore dell’Inter reduce da una stagione molto positiva con Antonio Conte. La scorsa estate lo Special One aveva fatto il suo nome come possibile rinforzo per la difesa, ma non era stato accontentato dalla dirigenza inglese. E ora ci pensa per la sua nuova Roma, come riferisce anche l’edizione online della Gazzetta dello Sport.