Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, giovedì prossimo Inter e Milan presenteranno il progetto e render del nuovo stadio, realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. Suggestiva la location scelta per l’evento, visto che si tratta del Castello Sforzesco.

"Come noto, l’obiettivo è di chiudere la fase autorizzativa entro l’estate del 2027, in modo da iniziare i lavori prima della fine dell’anno. Fissati anche i tempi per il completamento dell’impianto, che avrà una capienza di 71.500 spettatori, circa 13 mila dei quali saranno premium: dovrà essere consegnato tra il 2031 o l’inizio del 2032, così da poter fare parte degli stadi che ospiteranno Euro 2032".

(Corriere dello Sport)