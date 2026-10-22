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Sandro Sabatini ha commentato l'esito delle gare di Champions League delle italiane al triplice fischio di Inter-Shakhtar Donetsk, giocata dopo Como-Manchester United. A proposito dei nerazzurri, questo il pensiero del noto giornalista:

Getty Images

"Tutti i processi fatti al calcio italiano devono essere quantomeno aggiornati dopo le quattro vittorie. Come giudichiamo l'Inter? Nel primo tempo erano stati deludenti i nerazzurri, senza spunti, con ritmo basso e presunzione alta. Nella ripresa, con Bastoni che ci è ricascato, sono venuti fuori giocatori inattesi: uno Martinez, tanto criticato in precedenza, Mkhitaryan, che tutto si può immaginare tranne che sia quello che corre di più, e poi Carlos Augusto, e questo l'avevo previsto, che nell'Inter meriterebbe di essere titolare addirittura in due ruoli. Non lo è, ma è stato l'eroe della serata".