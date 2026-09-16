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Intervistato da Udinese Tonight, il portiere dei friulani Maduka Okoye è tornato così sulla sconfitta per 5-3 contro l'Inter di lunedì sera: "Era comunque l'Inter, andiamo avanti e pensiamo alla prossima. Sono stati molto bravi a rimontare e non si sono mai fermati. Nel finale siamo calati e la loro qualità è uscita ancora di più.

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Sicuramente rispetto alle mie prime due stagioni qua, questa squadra gioca senza paura. Siamo sulla strada giusta. Mancano giocatori come Solet ma questa non è la ragione per cui abbiamo perso contro i nerazzurri, però averli di nuovo aiuterà sicuramente. 10 gol subiti sono tanti e dobbiamo cambiare qualcosa.

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Abbiamo anche giocato contro Inter, Lazio e Como che sono squadre top di questo campionato. Contro il Cagliari penso che dobbiamo preparare la partita come sempre, in tutte le gare abbiamo fatto vedere belle cose. Non cambia il nostro lavoro e se continuiamo così andremo a prendere i tre punti".