Orlando: “Champions? Inter sfortunata, ma Bayern e Barça non hanno fatto festa”

Il pensiero dell'allenatore ed ex calciatore a proposito dell'esito dei sorteggi di Champions League

Daniele Vitiello

Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione “A Tutto Mercato”, su TMW Radio per commentare l'esito dei sorteggi di Champions League per le quattro italiane.

La Juventus ha pescato il Paris Saint Germain, il Benfica e Maccabi Haifa che ne pensa?

“Non bene. Quest’anno i francesi mi sembrano anche più quadrati e con voglia di fare molto bene. Adesso i bianconeri devono sperare di un beccare una squadra molto fastidiosa come terza. Il Benfica è fastidioso. è un club con storia con abitudine di stare in certi palcoscenici e uno stadio in cui è complicato giocare. Comunque con il ritorno degli infortunati i bianconeri sono più forti”.

La sua favorita, la sorpresa e la stella di questa futura Champions League?

“Allora sulla favorita penso che il Manchester City sia la squadra che può davvero arrivare in fondo in questa stagione. La sorpresa credo sia il Tottenham di Conte anche perché penso che lui sia un numero 1. Sulla stella quest’anno secondo me Messi tornerà ad essere il più forte di tutti”.

Il Milan invece ha pescato il Chelsea, il Salisburgo e Dinamo Zagabria.

“Brutta squadra il Chelsea. Hanno rinforzato la rosa e stanno molto bene. Poi c’è poco da dire: sono più forti di noi i club inglesi. Comunque questa Champions League mi sembra davvero complicata. Sono anni che il Salisburgo fa bella figura in Europa quindi è una squadra complicata da incontrare. Comunque tra quelle che potevano incontrare è andata bene. Ai rossoneri è andata bene. A Zagabria sarà una trasferta difficile per l’ambiente”.

Il Napoli ha pescato Ajax, Liverpool e Rangers.

“Il Liverpool è partito male in campionato ma resta comunque una grandissima corazzata. Invece per quanto riguarda l’Ajax gli azzurri sono più forti e vorranno sicuramente fare una bella figura in Europa. Questo è un girone di grandissima storia e grandissimo fascino europeo. Gli scozzesi sono fastidiosi. Hanno giocato con il Psv molto bene e poi andare nel loro stadio è davvero complicato.Lo stadio è pazzesco ed è una trasferta da non sottovalutare”.

L’Inter ha pescato Barcellona, Bayern Monaco e il Viktoria Plzen.

“Sicuramente i nerazzurri sono stati sfortunati. I tedeschi sulla carta sono inarrivabili e il Barcellona ha fatto squadra. I blaugrana li ho visti l’altra sera e stanno tornando a grandi livelli. Forse non per vincere ma comunque nemmeno loro hanno fatto festa pescando i nerazzurri”.

Come sono andate le 4?

“Il Milan è quella che è andata meglio e l’Inter peggio. Il Napoli e la Juventus penso possano giocare per il secondo posto. Sembra più inarrivabile il primo posto ma comunque poi il calcio regala molte sorprese. Il Napoli se la giocherà con l’Ajax e lo vedo favorito”.