Paganin: “Lautaro è entrato con la voglia di zittire tutti. Conte ha una fortuna, l’Inter sta…”

L’analisi di Massimo Paganin dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli: “Si sono viste tante gare nella stessa gara. La squadra ha concesso poco. Le parate di Handanovic alla fine sono state due. Questa partita fa fare un salto di qualità. Lautaro Martinez? Credo che questa sia la fortuna di Conte. Avere tre attaccanti che stanno bene. Per motivi diversi Sanchez non ha brillato come nelle partite precedenti. Lautaro è entrato con la voglia di zittire tutti. Se voi parlate io rispondo con i fatti. Lautaro era stato un po’ in difficoltà ma ci sta all’interno di un percorso e di una stagione anomala come questa”.

IL FUTURO: “I numeri di questa stagione sono armi a doppio taglio, così l’asticella si alza di molto. Possibilmente bisognerà ripartire da dove si è terminato. I numeri dicono che l’Inter sta diventando una grande squadra. Il Napoli ha la più alta percentuale di possesso palla. Conte ha chiesto di pressare molto alto, quando non riuscivano con la prima pressione a portar via il pallone si abbassavano. Il Napoli è riuscito poche volte ad arrivare nell’area di Handanovic. Conte ha lavorato moltissimo sugli esterni. Tutti hanno dato il loro contributo. Ieri sera prova di carattere. La capacità di lettura delle situazioni di gioco è diventata fondamentale. Manca qualcosa sugli scontri diretti, questa sarà una cosa sulla quale si lavorerà. Mi è piaciuta molto la dedica di D’Ambrosio a Godin”.

(Inter TV)