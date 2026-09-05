Rispondendo alle domande di Caressa e Zazzaroni, il procuratore ha parlato del giocatore che ha scelto il club londinese al posto dell'Inter

Eva A. Provenzano
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VIDEO / "Palestra, ti sei pentito della tua scelta?": la reazione del giocatore del Chelsea

Il noto procuratore, Giovanni Branchini (che ha portato Ronaldo il Fenomeno all'Inter e ha contribuito a portare CR7 alla Roma), è intervenuto su Radio Dee Jay ed è stato intervistato da Zazzaroni e Caressa. I due giornalisti gli hanno chiesto dell'addio di Palestra al campionato italiano.

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Queste le sue parole:

-Fossi stato nel Procuratore di Palestra lo avresti mandato al Chelsea che ha una rosa ampia?

Qui bisogna fare un distinguo: la mia generazione di procuratori aveva un'mpronta diversa. Per noi l'aspetto principale era un altro: si vedeva il ritorno economico come la luce in fondo al tunnel di una carriera portata ai massimi livelli visto che tutti i giocatori hanno una potenzialità diversa. Il nostro compito era arrivare al livello più alto nella loro carriera. Oggi è una cosa che è cambiata non perché i pocuratoi sono peggiori o farabutti. Oggi tutto il sistema calcistico è improntato sul livello economico e non sul livello sportivo ed umano e quindi i giocatori sognano dietro a chimere economiche mentre il livello calcistico passa in secondo piano. Io non mi metto sul podio del predicatore, non mi metto a dire niente sulla decisione presa, non lo avrei portato al Chelsea per tanti motivi, ma evidentemente chi lo ha fatto lo ha fatto in piena concordanza con il giocatore.

Branchini

Palestra

-Branchini aveva chiuso Vinicus all'Arsenal e poi è saltata...

Il giocatore ha fatto una scelta di continuità che secondo me è sbagliata perché è da 10 anni al Real e ha vinto tutto. Entrare in orbita Arsenal che sulla carta potrebbe iniziare un ciclo di livello alto, con una proprietà molto forte, gli avrebbe aperto un'orbita diversa e gli avrebbe permesso di conquistare l'altra parte del mondo.

Vinicius
Getty Images

-Tre eliminazioni ai Mondiali, ancora stranieri comprati...

È un passaggio delicato. Sono dispiaciuto per la corsa alla Nazionale al ct e per il non essere certi di perdere Oriali in Nazionale. È una cara persona, che conosco da quando giovava, ma il paziente ha bisogno di amputazione e non pannicelli caldi. L'allenatore della Nazionale era l'ultimo dei problemi, serve un cambio rivoluzionario nei settori giovanili e nelle impostazioni che poi porterebbe al cambio generale nel calcio italiano.

(Fonte: Radio Dee Jay)

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