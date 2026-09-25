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Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore commenta la decisione di Chivu di lasciare a riposo la squadra per una settimana:

Pastore: "Pausa di 7 giorni? Non dico che sia un rischio, perché una pausa di 2o giorni non si è mai sperimentata, ma staccare 7 giorni... lo stanno facendo in molti".