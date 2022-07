Pedullà – Vecino, futuro in Serie A? Oggi nuovi contatti con un club

Matias Vecino potrebbe restare in Serie A al termine dell'avventura con l'Inter. L'uruguaiano, ormai libero a parametro zero, non ha ancora firmato con un'altra squadra, ma oggi sono arrivate novità importanti. Il suo procuratore, come specificato da Alfredo Pedullà, ha riallacciato i rapporti con la Lazio, squadra che lo aveva già cercato negli ultimi mesi. La pista si riaccende? Presto i dialoghi potrebbero entrare nel vivo.