Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, prima della gara contro l'Inter ha parlato della sfida di San Siro e delle aspettative della squadra viola rispetto ad una gara complicata quanto quella contro i nerazzurri.

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-Arrivate a questa sfida non le migliori condizioni possibili, questo è uno stadio complicatissimo. Si affrontano il migior attacco contro la miglior difesa. Come si argina questo aspetto?

«Sicuramente contro squadre come l'Inter devi difendere con tutto il gruppo. Titti e undici dobbiamo essere compatti e cattivi, tosti. Se facciamo una grande partita abbiamo occasione di fare un bel risultato anche».

(Fonte: DAZN)