Repubblica – Gosens, Inter non può rifiutare. Acerbi? Zhang non concede nemmeno gli spiccioli

"L’Inter può così presentarsi al derby di sabato guardando il Milan dall’alto verso il basso anche se la differenza è di uno scalino appena, ma intanto la classifica maschera il dislivello emotivo con i rossoneri, che viaggiano più lenti anche più sereni. Ai tifosi, però, adesso interessa che la squadra abbia reagito persino con rabbia a un’altra giornata complicata, perché una ventina giorni dopo il ringhioso messaggio alla società («Ci manca il sostituto di Ranocchia, per il resto la squadra non deve cambiare»), Inzaghi anche ieri ha chiesto il nuovo Ranocchia e rischia di vedere la squadra cambiare eccome, visto che da ieri il Bayer Leverkusen è a Milano per comprare Gosens con un’operazione da 30 milioni tra prestito e riscatto, senza contare che Galtier, allenatore del Psg, ha dichiarato di non aver perduto le speranze di avere Skriniar", spiega Repubblica.

"L’Inter non è nelle condizioni di rifiutare offerte né può scialare sul rimpiazzo, difatti Marotta per ora si è mosso su una figura di secondo piano come Borna Sosa, croato dello Stoccarda. Nel frattempo, Zhang non ha concesso nemmeno gli spiccioli per Acerbi. Il mercato dell’Inter rischia di durare due giorni di troppo", aggiunge il quotidiano.