Inter, col Milan torna De Vrij. Da valutare le condizione di Bastoni

Il difensore italiano è uscito per un problema nel finale di Spezia-Inter e sarà valutato nelle prossime ore

Nonostante il gol subito con lo Spezia, frutto di un’invenzione di Maggiore, la difesa dell’Inter ha dimostrato di essere in conduzione. Da valutare la situazione Bastoni, uscito ieri prima della fine.

“C’è anche una difesa tornata a livelli ottimi, anche se ieri comunque ha concesso un gol allo Spezia. Contro il Milan tornerà titolare De Vrij. Ma vanno verificate le condizioni di Bastoni: «È uscito per crampi, spero almeno sia solo questo: lo valuteremo per il derby», ha detto Inzaghi sul difensore. Bastoni si è fatto male dopo essere scivolato in occasione di un rinvio, nel finale di partita”, spiega La Gazzetta dello Sport.