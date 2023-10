Salisburgo sotto pressione dopo l’ultimo KO: in attacco il figlio di un ex Inter

Tre sconfitte casalinghe di fila non sono il ruolino di marcia che il Salisburgo contava di ottenere prima di presentarsi a Milano contro l'Inter. Quella con il Lask in campionato, ultima in ordine cronologico, ha fatto perdere la pazienza ai tifosi, come riporta anche la Gazzetta dello Sport: "I cronisti locali riferiscono che intorno all’85’ molta gente se ne è andata, nonostante il risultato fosse in bilico. A Salisburgo sono abituati bene ed esigono un calcio aggressivo, venuto meno contro il Lask".