Inter, è Scalvini il sogno per la difesa. Ma c’è anche un altro obiettivo più a buon mercato

Non solo il giovane difensore dell'Atalanta, l'Inter guarda con attenzione anche a Becao dell'Udinese per il post Skriniar

D'ora in avanti l'Inter dovrà concentrarsi sulla ricerca del sostituto di Skriniar. Il difensore slovacco molto probabilmente non rinnoverà coi nerazzurri e per la prossima stagione toccherà acquistare un difensore di livello. Il sogno dell'Inter rimane il giovane Scalvini dell'Atalanta, ma il club bergamasco chiede 40 milioni.