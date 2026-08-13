Nuovo aggiornamento sulla posizione di Sebastiano Esposito che continua a non essere a disposizione per il Cagliari

Andrea Della Sala
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L'attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito, ex Inter, continua a non essere a disposizione dei rossoblù. Inviato un nuovo certificato al club sardo

Come scrive l'Unione Sarda, "Un nuovo certificato medico, stavolta della durata di quindici giorni. È quello che stamattina ha presentato Sebastiano Esposito al Cagliari, e che farà proseguire l’assenza dell’attaccante dagli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Sulla vicenda non si è voluto esprimere Fabio Pisacane, nella conferenza stampa di vigilia della partita con l’Arezzo.

esposito sebastiano cagliari

Esposito
Getty

Esposito salterà quindi sia la Coppa Italia, domani alle 18.30, sia l’esordio in Serie A contro il Parma sabato 22. Nel frattempo, si cercherà una soluzione a una vicenda che va avanti dalla fine di luglio dopo lo strappo con il Cagliari".

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