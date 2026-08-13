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L'attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito, ex Inter, continua a non essere a disposizione dei rossoblù. Inviato un nuovo certificato al club sardo

Come scrive l'Unione Sarda, "Un nuovo certificato medico, stavolta della durata di quindici giorni. È quello che stamattina ha presentato Sebastiano Esposito al Cagliari, e che farà proseguire l’assenza dell’attaccante dagli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. Sulla vicenda non si è voluto esprimere Fabio Pisacane, nella conferenza stampa di vigilia della partita con l’Arezzo.

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Esposito salterà quindi sia la Coppa Italia, domani alle 18.30, sia l’esordio in Serie A contro il Parma sabato 22. Nel frattempo, si cercherà una soluzione a una vicenda che va avanti dalla fine di luglio dopo lo strappo con il Cagliari".