Serie A, Frosinone-Torino 0-0: i granata sfiorano la vittoria nel finale

La squadra di Eusebio Di Francesco e quella di Ivan Juric si dividono la posta in palio allo Stirpe

Termina 0-0 il lunch match di questa giornata di Serie A tra Frosinone e Torino. Le due squadre si dividono la posta in palio allo Stirpe, nonostante un sussulto nel finale: Buongiorno aveva insaccato al 90' sugli sviluppi di una punizione per i granata, ma l'arbitro ha annullato poi tutto per fuorigioco.