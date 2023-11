Serie A, Sassuolo-Salernitana 2-2 risultato finale: Thorstvedt firma la rimonta

La Salernitana rimanda ancora l'appuntamento con il primo successo stagionale in Serie A. I ragazzi di Filippo Inzaghi hanno accarezzato l'idea questo pomeriggio contro il Sassuolo, ma dovranno ancora attendere. Al Mapei Stadium il match è terminato 2-2 dopo il doppio vantaggio ospite con Ikwuemesi e Dia nei primi 17 minuti di gioco. Una doppietta di Thorstvedt, al 36' e al 52' in gol, ha rimesso il risultato in parità. Nel finale i neroverdi hanno anche sfiorato il gol della beffa definitiva per i granata, ma nulla è più cambiato.