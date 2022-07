Skriniar, settimana decisiva: l’Inter aspetta l’ultimo rilancio a 70. Psg convinto

Per il difensore dell'Inter c'è stato anche un sondaggio da parte del Chelsea, ma la trattativa col Psg è ormai in definizione

Andrea Della Sala

Dopo aver messo a segno alcuni colpi importanti, ora l'Inter deve pensare a cedere e a sistemare il bilancio. Il pilastro di cui l'Inter si priverà sarà quasi certamente Skriniar. Il difensore slovacco è in trattativa con il Psg e l'affare sembra arrivato alle battute conclusive.

"In questa nuova settimana l’Inter pensa di poter ricevere l’ennesima offerta, la quinta, quella definitiva, del ricco Paris Saint Germain per concretizzare la prima vendita dopo tanto comprare. La cifra da raggiungere è sempre la stessa, 70 milioni cash senza contropartite, e lì il club qatariota si è avvicinato un pezzo alla volta. Una prima offerta ormai di alcune settimane fa toccava timidamente quota 50, a cui poi è stata aggiunta la possibilità di inserire una contropartita per far lievitare il valore. Nel terzo assegno dei parigini c’era scritto 60 milioni e anche quella volta i nerazzurri hanno detto “no grazie”. Stessa risposta alla possibilità di sommare ai 60 anche Julian Draxler, uno dei tanti gioielli della casa che adesso sembrano svenduti al mercatino", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L'Inter si aspetta l’ultimo definitivo rilancio per andare a dama, considerando che la primissima richiesta era di 80 milioni. Come dire, già i nerazzurri hanno fatto la loro parte per agevolare la trattativa. E anche Milan è decisamente soddisfatto dalle condizioni economiche che gli ha garantito il d.s. Campos: quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus. Almeno all’inizio di questo tira e molla lo slovacco non faceva salti di gioia all’idea di cambiare casa. Sia privatamente che pubblicamente faceva professione di amore nerazzurro".

"Col passare dei giorni, però, ha capito che il suo sacrificio era necessario per dare solidità ai conti nerazzurri e garantire al club lo stesso futuro vincente. Anzi, ha apprezzato certi aspetti positivi di questo cambiamento di vita: non solo lo stipendio-maxi, ma pura la possibilità di giocare con Messi, Mbappé e Neymar. A dare la scossa al Psg anche la consapevolezza dei dirigenti e del nuovo allenatore Galtier sull’unicità dello slovacco. Non è certo un caso che anche il Chelsea aveva fatto il suo sondaggio per Milan all’inizio di questa settimana, ma i Blues hanno capito presto che la trattativa col Psg era già piuttosto indirizzata", conclude la rosea.