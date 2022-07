Sky – Inter-PSG, stallo per Skriniar: silenzio da giorni. E non è escluso che tutto salti

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Milan Skriniar. Dalla Francia non si sono ancora avvicinati alle richieste economiche dei nerazzurri

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Milan Skriniar. Da giorni vi raccontiamo dell'interesse del Paris Saint-Germain per lo slovacco dell'Inter , ma dalla Francia non si sono ancora avvicinati alle richieste economiche dei nerazzurri.

Da Viale della Liberazione, infatti, continuano a chiedere almeno 70 milioni di euro (a fronte della richiesta iniziale di 80) e il PSG, dopo le offerte rifiutate nei giorni scorsi, non ha ancora rilanciato per l'ex Sampdoria. Da giorni, secondo quanto riferisce Sky Sport, c'è un silenzio che rappresenta uno stallo nella trattativa, che, dunque, non è escluso che salti.