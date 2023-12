Sommer in quattro mesi si è preso l’Inter. GdS: “In estate bollato come basso, ora…”

Tra i protagonisti dell'Inter vittoriosa a Napoli per 3-0 c'è sicuramente Yann Sommer . Il portiere ha la porta meno battuta del campionato e i suoi meriti si vedono giornata dopo giornata. In grande crescita, ora la qualità dello svizzero è riconosciuta da tutti quanti.

"André Onana dall’Inter al Manchester United per 52 milioni e mezzo più 5 di bonus: plusvalenza mostruosa, perché il camerunese era stato preso a parametro zero dall’Ajax. Yann Sommer dal Bayern all’Inter per 6 milioni di euro. In estate molti interisti storcevano il naso, volevano tenersi Onana, il portiere della finale di Champions, e bollavano Sommer come “tappo”, un metro e 83 di altezza, poco per il ruolo, e anzianotto, 35 anni il 17 dicembre", scrive La Gazzetta dello Sport.