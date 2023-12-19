Sono state ufficializzate date e luoghi della nuova Supercoppa che giocherà l'Inter assieme a Napoli, Fiorentina e Lazio. Si giocherà in Arabia nello stadio di Cr7.

"Tutte le partite andranno in scena all'Al-Awwal Park di Riad, lo stadio che ospita le gare interne dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e che una decina di giorni prima aprirà le porte anche alle final four della Supercoppa spagnola. Sarà la semifinale Napoli-Fiorentina a inaugurare il torneo il prossimo 18 gennaio alle 20 italiane; ventiquattro ore più tardi sarà il turno di Inter-Lazio. Finalissima il 22 allo stesso orario (diretta Canale 5)", precisa La Gazzetta dello Sport.

"Le quattro squadre dovrebbero recuperare tra febbraio e marzo le partite di campionato rinviate: le date verranno decise in base al calendario delle coppe europee. Nella riunione di Lega di ieri il presidente del Napoli De Laurentiis ha espresso dubbi sul livello delle strutture in cui la sua squadra preparerà il torneo, minacciando di non partire se non ritenute all'altezza. Oggi una delegazione del club partirà per un nuovo sopralluogo: ma il Napoli, come Campione d'Italia, ha diritto alla prima scelta su campi di allenamento e hotel", scrive il quotidiano