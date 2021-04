Superlega, Amazon spiega: “Non siamo coinvolti. Condividiamo preoccupazione tifosi”

Il comunicato diffuso dal colosso per smentire un eventuale coinvolgimento nel progetto della Superlega

E' arrivata però la smentita in questi minuti. Ecco il messaggio: "Non siamo stati coinvolti in alcuna discussione per questa Superlega proposta. Amazon Prime Video comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi di calcio in merito a una Superlega. Crediamo che parte della bellezza del calcio europeo derivi dalla capacità di qualsiasi club di raggiungere il successo attraverso le proprie prestazioni in campo. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri abbonati Prime il calcio che conta di più per loro e di presentare l'azione nei modi più innovativi, tra cui la Champions League in Germania e in Italia e la Premier League nel Regno Unito".