Thuram, rivincita sui club che non hanno creduto in lui. Ad Appiano raccontano che…

"Thuram - raccontano ad Appiano - è un divoratore di video che gli mettono a disposizione gli uomini della match analysis del club: così studia i difensori che affronterà nel match successivo, così sa valutare quanto fatto nella gara precedente. È in questo modo che si arriva in fretta a conquistare la Serie A. È così facendo che la valutazione schizza rapidamente a quota 70 milioni. È così, pure, che ci si prende una rivincita verso quei grandi club che non hanno puntato su di lui con convinzione: ogni riferimento a Bayern e Psg non è puramente casuale. Buon per l’Inter, che se lo gode tutto", aggiunge Gazzetta.