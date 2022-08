Turrini: “Inter? Se giochi così in difesa contro il Bayern ne prendi 7-8”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Leo Turrini, giornalista e tifoso dell'Inter, ha parlato così del momento della squadra nerazzurra: "Io non mi nascondo mai: l'Inter ieri ha vinto, però ha concesso 4-5 palle gol alla Cremonese. Non voglio parlare del derby, fa sempre storia a sé: ma se giochi in difesa così col Bayern ne prendi 7-8. Con tutto il rispetto della Cremonese che non gioca male, parliamo di una provinciale neopromossa: ha avuto 4-5 palle gol, così non vai da nessuna parte. Poi spero di sbagliarmi".