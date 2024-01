UFFICIALE – Cambia la formazione della Lazio: Pedro prende il posto di Zaccagni

Novità nell'undici biancoceleste rispetto alla formazione annunciata in distinta per Inter-Lazio di stasera

Novità dell'ultimo minuto nelle formazioni ufficiali di Inter-Lazio. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo con una formazione leggermente diversa rispetto a quella che compariva nella distinta diffusa circa mezz'ora fa. La sorpresa riguarda l'attacco, come fa sapere il club biancoceleste: ci sarà Pedro al posto di Zaccagni, che va in panchina.