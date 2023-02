Vocalelli: “La Juve si regala l’Inter. Allegri contro lo specialista di Coppa Inzaghi”

La Juve ha ritrovato in Coppa Italia gli stimoli che, dopo la pesante penalizzazione, sono venuti forse a mancare in campionato. Senza strafare, ma con una partita accorta e capitalizzando il gol di testa di Bremer su un errore clamoroso di Maximiano in uscita, i bianconeri vanno dunque in semifinale. Dove troveranno, in una sorta di rivincita e con il sapore di una finale anticipata, proprio l’Inter che lo scorso anno riuscì a batteria all’ultimo tuffo. Allegri ha dato l’impressione di tenere moltissimo a una manifestazione in cui è primatista di successi, con quattro trofei alzati al cielo. Lo ha confermato mettendo in campo quasi tutti i titolari, con Vlahovic e Chiesa finalmente insieme e una difesa che si è compattata soprattutto sul carattere e l’orgoglio di Danilo, che ha rappresentato il riferimento tecnico e caratteriale.

Dunque a cercare di vincere la sua quinta Coppa Italia resta Allegri, contro uno specialista di queste manifestazioni come Simone Inzaghi, che in attesa di uno scudetto che non arriva si è per ora consolato con successi di questo tipo. Uno di loro - tra Allegri e Inzaghi - andrà in finale, all’Olimpico, contro Fiorentina o Cremonese. E se per i viola è un’ambizione, per la squadra di Ballardini un sogno. Dopo aver sbancato Napoli e aver vinto meritatamente in casa della Roma, ecco un doppio confronto con i viola molto suggestivo. In un cammino straordinario che è bello pensare e raccontare anche come un omaggio a Gianluca Vialli, che a Cremona è nato e nella Cremonese ha mosso i primi passi di una carriera leggendaria.