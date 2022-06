Zola: “Lukaku giocatore di assoluto valore. Pensavo restasse al Chelsea perché…”

Gianfranco Zola, ex calciatore anche del Chelsea, ha parlato così a Sky Sport dell’ormai imminente di Romelu Lukaku all’Inter: “È evidente che il belga abbia avuto difficoltà con i Blues, continuava a esprimere l'intenzione di tornarPe a Milano dove ha fatto la differenza. Io pensavo sarebbe stata un'operazione difficile perché è costato tanto e non escludevo potesse restare per far bene nel secondo anno al Chelsea. Se davvero tornasse all'Inter, sarebbe un grandissimo acquisto perché parliamo di un giocatore di assoluto valore”, ha detto Zola.