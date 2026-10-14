Daniele Doveri arbitrerà Bologna-Inter, match della settima giornata di campionato: i nerazzurri cercano il riscatto dopo il KO col Bruges
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Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Bologna-Inter, match valido per la settima giornata di Serie A in programma sabato 17 ottobre alle ore 18 allo stadio Dall'Ara.
L'arbitro della sezione di Roma 1 sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli mentre il quarto uomo è Di Marco. Al VAR, invece, Matteo Gariglio mentre l'AVAR è Marco Piccinini.
Ecco la designazione completa
BOLOGNA – INTER Sabato 17/10 h. 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
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