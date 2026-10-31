Terza sconfitta consecutiva, invece, per il Monza di Juric che passa in vantaggio in avvio con il rigore di Varela ma poi si fa rimontare
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
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Terza vittoria di fila per il Bologna di Palladino che batte in rimonta il Monza e aggancia Juve e Napoli al settimo posto.
Terza sconfitta consecutiva, invece, per il Monza di Juric che passa in vantaggio in avvio con il rigore di Varela ma poi subisce il pareggio al 33' con il gol di Pobega.
Al 59' ci pensa poi Bernardeschi su rigore a completare la rimonta dei rossoblù. Nel finale il Monza spreca un calcio di rigore con Cutrone che si fa ipnotizzare da Skorupski.
Bologna che sale a 14 punti, 9 dei quali arrivati nelle ultime tre giornate. Monza che invece rimane fermo a 7, col margine di soli due punti sul terzultimo posto.
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