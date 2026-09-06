Alle 18 al Dall'Ara va in scena il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Una partita da non sbagliare per i rossoblù che hanno iniziato la stagione con due sconfitte contro Lazio e Atalanta per 1-0.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Il Sassuolo, invece, è a 3 punti in classifica, grazie alla vittoria contro il Torino dopo il KO all'esordio contro l'Atalanta. Ecco le scelte di Tedesco e Aquilani. In panchina Sebastiano Esposito e Berardi tra i neroverdi, fuori anche Dovbyk e Miranda nei rossoblù

Le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Theate, Heggem, Alhassane; Odgaard, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Tedesco.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Lipani; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Aquilani