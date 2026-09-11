Enzo Bucchioni, giornalista, è stato ospite di Radio Tutto Napoli per parlare della squadra di Allegri, tornando anche sul match perso settimana scorsa contro l'Inter. Qui le sue considerazioni:

"Napoli è un po' ribaltata, tagliata a metà tra chi vuole dare ancora una possibilità a Massimiliano Allegri e chi già forse l'ha bollato. Ma io sono tra quelli che danno ancora possibilità a Massimiliano Allegri per svariati motivi. Soprattutto ce n'è uno: è un allenatore che sta portando un calcio completamente diverso in un gruppo che da anni giocava in maniera assolutamente opposta alla sua. Dai tempi di Spalletti, poi di Conte, ma se andiamo indietro nel tempo arriviamo a Sarri, se volete arriviamo persino a Benitez, che poi è il capostipite di questo nuovo calcio che è arrivato a Napoli.

Un mese e mezzo, è tanto, però un po' di tempo va dato. E poi guardiamo al bicchiere mezzo pieno: la partita con l'Inter, che è una partita importante dal punto di vista dell'interpretazione, dal punto di vista caratteriale, lascia credere che poi hai perso.

Negli ultimi dieci minuti hai fatto malissimo la fase difensiva, hai sbagliato anche l'allenatore a mettere dentro un giocatore che debuttava. Però, per 70 minuti, io ho visto una buona squadra. Fammi ripartire da lì. Ieri sera hai incontrato una delle squadre forse più forti in questo momento al mondo, come organico, come tutto. Hai incontrato l'Inter, hai incontrato il Como. Anche questo va messo nella discussione. Sono squadre, in questo momento, non dire che ingiocabili, ma difficilissime da affrontare. Compreso il Como, che è un progetto calcistico molto più avanti di quello che è il Napoli in questa ripartenza con Allegri."