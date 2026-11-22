Nel suo editoriale di oggi per TMW, Luca Calamai ha parlato della Lazio capolista che attende di vedere se l'Inter riuscirà a tenere il passo dopo lo strappo di ieri. Queste alcune delle sue considerazioni:

"Pochi mesi fa la Lazio era un'area terremotata. Rottura totale tra tifosi e il presidente Lotito, mercato bloccato da una crisi economica soffocante e per rendere la situazione ancora più bollente una clamorosa eliminazione al primo turno di Coppa Italia contro un'avversaria di categoria inferiore. Gattuso, il nuovo allenatore della squadra biancoceleste, poteva finire schiacciato da tutte queste criticità. Invece, probabilmente, proprio nel momento più delicato è nata una magia.

Una di quelle che rendono il calcio speciale. Oggi, dopo aver battuto all'Olimpico il Lecce, la Lazio è in testa alla classifica. La squadra biancoceleste può vincere lo scudetto? Sì, può provarci. Non è la formazione più forte del campionato e, di sicuro, non è la favorita. Ma ci sono alcuni buoni motivi per immaginare la Lazio in corsa per il titolo: 1) Gattuso ha costruito un gruppo fantastico; 2) in rosa ci sono giocatori di qualità in ogni reparto; 3) Noslin cresce in maniera impressionante; 4) non fare le Coppe regala punti di vantaggio ai biancocelesti e 5) come ha detto un ex grande del calcio italiano come Sebino Nela (tra l'altro ha vinto uno scudetto con la Roma...) questa Lazio ricorda lo scudettato Verona di Bagnoli".