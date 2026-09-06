È cambiato il modo di impiegare il VAR? Nelle ultime gare del campionato di Serie A sono già scoppiate mille polemiche. Dopo il mancato rigore non concesso all'Inter per il fallo di mano di Lobotka in piena area di rigore, arrivano le polemiche per la rete segnata dal Milan nel pari contro la Juventus. Si tratta della rete che ha sbloccato la partita e ha fatto andare in svantaggio la squadra di Spalletti.

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Giovanni Capuano si esprime su quanto accaduto e commenta in maniera secca l'occasione che ha portato al vantaggio del Milan. "Il var non esiste più", ha detto e ha commentato così il contrasto tra De Winter e Kolo Muani.

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