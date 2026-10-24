VIDEO / Fabregas: "Conte al Chelsea ha cambiato il calcio: vi spiego"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo Fiorentina e Manchester United arriva la terza vittoria consecutiva per il Como che regola 2-0 il Sassuolo al Sinigaglia.

Getty Images

Decide l'incontro la doppietta di Douvikas, prima al 49' su assist di Caqueret e poi al 60' su assist di Kaiki. Como che vola a 17 punti agganciando la Roma e portandosi a -2 da Lazio e Inter prime in classifica.

Getty

Terza sconfitta nelle ultime quattro per il Sassuolo che scivola al quattordicesimo posto e rimane a 8 punti. A quota 8 c'è anche il Bologna che rialza la testa dopo la sconfitta contro l'Inter: la squadra di Palladino vince 2-0 a Cagliari con gol di Casale e Bernardeschi su rigore. Seconda sconfitta di fila per il Cagliari, fermo a quota 13.