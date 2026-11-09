Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Massimiliano Allegri non è sprofondato ancora di più dopo Napoli-Lazio, ma di certo non ha ribaltato i giudizi sul suo operato. L'allenatore toscano rimane in grande difficoltà, con la squadra attualmente decima in classifica. E nonostante l'atteggiamento spesso serafico davanti ai microfoni, lontano dalle telecamere non sono mancati nell'ultimo periodo episodi che hanno tradito una certa tensione. Anche ieri al Maradona, al triplice fischio dell'incontro, nella pancia dello stadio ci sarebbe stato un suo exploit.

dazn

Napoli-Lazio, lo sfogo di Allegri nella pancia del Maradona

A raccontarlo è stato questo pomeriggio Michele Criscitiello negli studi di Sportitalia.

Questa la ricostruzione del giornalista:

"Vi racconto un retroscena successo al termine di Napoli-Lazio. Allegri nell'atrio che porta agli spogliatoi, mentre rientrava, ha urlato tre volte "io sono il più forte di tutti, mi devi solo prendere i giocatori". Ovviamente sono frasi che non sono piaciute ai calciatori. Sono parole che non potevano essere rivolte a De Laurentiis perché lì era già negli spogliatoi. Qualcuno può dire potessero essere riferite a Manna che era nei paraggi, ma per molti era solo un pensiero autoreferenziale ribadito ad alta voce. C'erano tre calciatori del Napoli, di cui un paio che non erano scesi in campo e non erano andati neanche in panchina. L'ha detto comunque davanti a circa 20 persone, era uno sfogo come lo era stato quello contro la Roma. Lo hanno sentito tutti i presenti, è stato sfacciato".