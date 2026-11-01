La vittoria del Como contro il Venezia proietta la squadra di Fabregas a -2 dall'Inter e a -1 dalla Roma. Ma non mancano le polemiche
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Quarta vittoria di fila per il Como di Fabregas che regola 1-0 il Venezia nel lunch match della decima giornata di Serie A.
Decisivo il calcio di rigore segnato da Da Cunha sul finire del primo tempo, concesso da Maria Sole Ferrieri Caputi per il fallo di Juan Jesus su Douvikas. Ma fa discutere la scelta dell'arbitro di qualche minuto prima che ha concesso un penalty al Venezia per tocco di braccio di Milla, rigore poi revocato dopo il check al VAR.
Quarta vittori consecutiva per il Como che sale così a 23 punti, a -1 dalla Roma terza e a -2 da Inter e Lazio, in attesa dell'impegno dei biancocelesti col Cagliari. Nona sconfitta su dieci partite per il Venezia di Nicola che rimane ultimo in classifica.
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