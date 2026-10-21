Le scelte di Daniele Orsato per il prossimo turno di Serie A in cui l'Inter riceverà in casa la Fiorentina domenica alle 12:30
VIDEO / Il fenomeno Ronaldo e la sua nuova passione: suda e si allena sul campo da tennis
TORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
INTER – FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12.30MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
ATALANTA – FROSINONE Domenica 25/10 h. 15.00MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
GENOA – VENEZIA Domenica 25/10 h. 15.00SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18.00MARESCA
MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
UDINESE – MILAN Domenica 25/10 h. 20.45MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
© RIPRODUZIONE RISERVATA