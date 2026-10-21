Le scelte di Daniele Orsato per il prossimo turno di Serie A in cui l'Inter riceverà in casa la Fiorentina domenica alle 12:30

Daniele Vitiello
ronaldo passione tennis (1)

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TORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45

ZANOTTI

LO CICERO – LAGHEZZA

IV: MASSA

VAR: MASSIMI

AVAR: CAMPLONE

CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00

BONACINA

CECCONI – VECCHI

IV: LA PENNA

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00

DI MARCO

MORO – CORTESE

IV: COLLU

VAR: PICCININI

AVAR: FABBRI

NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00

COLOMBO

BINDONI – ROSSI M.

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45

ARENA

CECCON – CEOLIN

IV: DOVERI

VAR: SANTORO

AVAR: MAZZOLENI

INTER – FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12.30

MARIANI

ALASSIO – ROSSI C.

IV: ZUFFERLI

VAR: FABBRI

Mariani

AVAR: SANTORO

ATALANTA – FROSINONE Domenica 25/10 h. 15.00

MARINELLI

BACCINI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

GENOA – VENEZIA Domenica 25/10 h. 15.00

SOZZA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRONTERA

LECCE – JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18.00

MARESCA

MONDIN - BARONE

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: BARONI

UDINESE – MILAN Domenica 25/10 h. 20.45

MARCENARO

COLAROSSI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

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