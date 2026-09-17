Tra le sorprese di questa Serie A nel primo scorcio di stagione c'è anche un giocatore che è stato dell'Inter. Si tratta di Simone Cinquegrano, che l'anno scorso era in forza all'Under 23 di Stefano Vecchi e quest'anno invece è tornato al Sassuolo per il grande salto in Serie A. Di lui ha parlato Emmanuel Cascione, che lo conosce dai tempi del settore giovanile neroverde. Questo il pensiero espresso alla Gazzetta dello Sport:

"A chi assomiglia? Direi un quinto potente e di gamba, tipo Dumfries o Diouf”. L’altra domanda vien da sé: mister Cascione si sarebbe aspettato di vederlo in Serie A? “Racconto questa. L’altro giorno era sul divano a vedere le partite, e proprio quando ho messo su Bologna-Sassuolo stava facendo l’assist a Doig. Se me l’aspettavo di vederlo così in alto? Una volta gli ho detto: ‘Puoi farcela, hai delle potenzialità’. Perché fisicamente era un animale, poi aveva la voglia e una giusta mentalità. Quindi sì, però dico la verità: già vederlo in Serie C è stata una bella soddisfazione…”.