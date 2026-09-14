Como-Parma è uno dei due posticipi delle 18.30 del lunedì di Serie A. La squadra di Fabregas, dopo la prima vittoria della sua storia in Champions League contro il Lipsia, si rituffa sul campionato con l'obiettivo di issarsi al primo posto, in caso di vittoria e in attesa dei match di Roma e Inter.

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Il Como affronta un Parma che non ha iniziato al meglio il suo campionato, con due sconfitte contro Juventus e Cagliari e un pareggio col Monza di fronte al pubblico amico del Tardini, segnando solo un gol (peggior attacco del torneo).

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COMO-PARMA FORMAZIONI UFFICIALI

Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Fabregas e Cuesta per Como-Parma.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean. Allenatore: Cesc Fabregas

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Lontani; Elphege. Allenatore: Carlos Cuesta