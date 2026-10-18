Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como, match valido per la settima giornata di Serie A. Le scelte di Vanoli e Fabregas

Matteo Pifferi

Alle 15 al Franchi va in scena Fiorentina-Como, match che offre diversi spunti interessanti.

La squadra di Vanoli cerca punti per migliorare la sua situazione in classifica molto pericolosa visto che i viola, che nel prossimo turno affronteranno l'Inter, hanno solo 4 punti in classifica e si trovano nel gruppone di cinque squadre al penultimo posto, con un solo punto in più del Venezia ultimo.

Il Como, invece, vuole rialzare la testa dopo il KO in Champions contro il Feyenoord che si aggiunge al solo punto racimolato nelle ultime due in Serie A. Le scelte di formazione di Vanoli e Fabregas.

FIORENTINA (4-2-3-1) De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Allenatore: Vanoli

Como 1907 v Torino FC - Serie A

COMO (4-2-3-1) Butez; Couto, Kempf, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Liberali; Douvikas. Allenatore: Fabregas

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