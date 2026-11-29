Como e Juventus si affrontano in occasione della 13a giornata della Serie A 2026/2027, fischio d'inizio previsto per le ore 20:45: le formazioni ufficiali.
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Como e Juventus si affrontano in occasione della tredicesima giornata della Serie A 2026/2027, fischio d'inizio previsto per le ore 20:45. Di seguito le scelte di formazione di Cesc Fabregas e Luciano Spalletti.
Como: Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli. Allenatore: Fabregas.
Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal. Allenatore: Spalletti.
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