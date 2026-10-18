All’Allianz Stadium sfida pesante in chiave europea: bianconeri con il 3-4-2-1, biancocelesti di Gattuso schierati con il 4-3-3
VIDEO / Juve-Lazio, ecco le quote dei bookmaker per la gara dello Stadium
Il settimo turno di Serie A prosegue con la sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus e la Lazio. In attesa di Monza-Cagliari e Parma-Torino, i bianconeri ospitano i capitolini in un match che mette in palio punti preziosi nella corsa alle coppe europee.
Andiamo a scoprire le scelte di Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA