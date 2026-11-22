Le scelte dei due allenatori per la gara che apre il turno di Serie A alle 12:30
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Tocca alla Juventus di Luciano Spalletti aprire le danze nella domenica di Serie A. I bianconeri ospiteranno il Venezia nel lunch match in programma tra circa un'ora all'Allianz Stadium, cercando una vittoria dopo il pareggio rimediato contro la Fiorentina nell'ultimo turno prima della sosta. Spalletti concede la prima maglia da titolare in stagione a Zhegrova, che agirà, largo a destra, alle spalle di Kolo Muani insieme a McKennie e Alajbegovic. Non c'è quindi Woltemade. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio:
Le formazioni ufficialiJuventus (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani.Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Lauberbach.
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