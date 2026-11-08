Massimiliano Allegri cerca a tutti i costi un risultato positivo quest'oggi al Maradona contro la capolista Lazio
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Sarà Napoli-Lazio ad aprire la domenica di Serie A. Inutile sottolineare l'importanza della sfida per la squadra di Allegri, rimasto a sorpresa in silenzio alla vigilia, con la conferenza stampa annullata appena pochi minuti prima del calcio d'inizio. Gattuso proverà a strappare un altro risultato positivo al Maradona per consolidare la vetta della classifica che manterrà in ogni caso durante la sosta che sta per iniziare. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:
NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Højlund. All. Allegri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.
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