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Sarà Venezia-Bologna ad aprire il tredicesimo turno di Serie A questa sera. Calcio d'inizio alle 20:45 al Penzo, per cui a meno di un'ora è tempo di formazioni ufficiali. Raffaele Palladino se la gioca con Odgaard in avanti e Bernardeschi e Mbangula ai suoi lati. Fuori quindi sia Orsolini che Cambiaghi. Nicola preferisce Busio a Basic in mezzo, mentre in attacco si affida a Yeboah al fianco di Adams. Qui le scelte dei due allenatori per la gara di stasera in ottica Fantacalcio:

VENEZIA (3-5-2) - Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, Busio, Kike Perez, Haps; Yeboah, Adams Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Montipo, Bella-Kotchap, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Dagasso, Helgason, Fernandez, Rrahmani, Lauerbach, Lisman.

BOLOGNA (3-4-3) - Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Pessina, Giacomone, Helland, Darmian, Heggem, Libra, Moro, Amondarain, Cambiaghi, Orsolini, Dovbyk, Piccoli.