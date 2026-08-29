Fiorentina e Frosinone si affrontano alle 18.30 al Franchi nel match valido per la seconda giornata di Serie A: le formazioni ufficiali
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Fiorentina e Frosinone si affrontano alle 18.30 al Franchi nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta all'esordio, 4-0 la Fiorentina contro la Roma mentre il Frosinone ha perso 1-0 in casa contro la Juventus.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiC'era tanta curiosità per capire la decisione di Grosso su Kean, in trattativa per andare al Como. Kean non è neanche in panchina, segnale e chiaro indizio di mercato.
Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino. Allenatore: Fabio Grosso.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono; Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.
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