VIDEO / Gimenez, Kean e... Ecco chi sono i più spreconi della Serie A ad oggi

Fiorentina e Frosinone si affrontano alle 18.30 al Franchi nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta all'esordio, 4-0 la Fiorentina contro la Roma mentre il Frosinone ha perso 1-0 in casa contro la Juventus.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui C'era tanta curiosità per capire la decisione di Grosso su Kean, in trattativa per andare al Como. Kean non è neanche in panchina, segnale e chiaro indizio di mercato.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Frosinone.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino. Allenatore: Fabio Grosso.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono; Monterisi, Calvani, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.