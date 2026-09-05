Alle 15 al Franchi ci sarà Fiorentina-Torino, match già delicato per entrambi gli allenatori. Grosso, infatti, ha esordito con due sconfitte in campionato contro Roma (4-0) e Frosinone (0-3) e lo stesso vale per Abate al Torino, sconfitto sia all'esordio contro il Milan (2-1) ma anche contro il Sassuolo con lo stesso punteggio.

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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, le scelte di Grosso e Abate per il match in programma alle ore 15.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-3-2-1): de Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Njie, Mastantuono; Pellegrino. Allenatore: Grosso.

TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams. Allenatore: Abate.