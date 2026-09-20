Le scelte di Ruben Amorim ed Eusebio Di Francesco per Milan-Lecce, ultima partita prima della lunga sosta per le Nazionali
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Alle 20.45 Milan-Lecce chiuderà la quinta giornata di campionato, l'ultima prima di una lunga sosta per le partite delle Nazionali.
Ecco le scelte di Amorim e Di Francesco per il match di San Siro.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.
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