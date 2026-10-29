Le scelte di formazione di Alvini e Di Francesco per Frosinone-Lecce: il calcio d'inizio del match dello Stirpe alle 18.30
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Al Benito Stirpe di Frosinone si gioca Frosinone-Lecce, match valevole per la nona giornata di Serie A, nonché uno dei due posticipi del giovedì. Ecco le scelte di Alvini e Di Francesco per il match.
Frosinone: Palmisani, Calvani, Ghedjemis, Raimondo, Schmid, Calò, Cichella, Kvernadze, Oyono, Monterisi ©, Terzić.
A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Birligea, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Masini, Fayed, Bracaglia, Bobček, Tchato.
Allenatore: Massimiliano Alvini
Lecce: Falcone ©, Ndaba, Siebert, Maleh, Gandelman, Veiga, Gallo, Tiago Gabriel, Geubbels, Ngom, Monteiro.
A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Fatah, Fofana, Štulić, N’Dri, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Kaba.
Allenatore: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Rosario Abisso della sez. di Palermo
Assistenti: Stefano Alassio della sez. di Imperia – Giuseppe Di Giacinto della sez. di Teramo
IV Ufficiale: Fabio Maresca della sez. di Napoli
VAR: Marco Piccinini della sez. di Forlì
AVAR: Paolo Mazzoleni della sez. di Bergamo
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