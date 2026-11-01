Ecco le formazioni ufficiali di Frosinone-Torino: Abate punta su Adams e Simeone davanti, Alvini invece tiene fuori Oyono
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Alle 15 allo Stirpe il Frosinone di Alvini affronta il Torino, due squadre in forma nonostante gli opposti risultati del turno infrasettimanale.
Il Frosinone, infatti, ha distrutto il Lecce con un clamoroso 5-1 e si trova il sesta posizione con 17 punti, davanti a Napoli e Juventus. Il Torino, invece, è stato vicino a fare quattro vittorie di fila ma poi, nel finale, si è fatto rimontare dal Como, restando così a quota 13.
Ecco le formazioni ufficiali di Frosinone-Torino
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Bragança, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Abate
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